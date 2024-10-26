日中韓3カ国の協力に関するセミナーであいさつする金杉憲治駐中国大使（左端）＝26日、中国吉林省長春市（共同）【長春共同】日中韓3カ国の協力に関するセミナーが26日、中国吉林省長春市で開かれた。各国政府や産業界、学界、メディアの代表約150人が参加し、安全保障や経済を主要テーマに3カ国が直面する課題や協力の展望を議論した。金杉憲治駐中国大使も出席し「人的交流はいかなる時代でも国と国をつなぐ鍵だ」と3カ国間の