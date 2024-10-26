◇第77回秋季関東高校野球大会・1回戦東農大二（群馬）10―3帝京三（山梨）（2024年10月26日等々力）33年ぶりに関東大会に出場した東農大二が帝京三を7回コールド10―3で下し、初戦を突破した。立役者は7回5安打3失点完投の背番号1・山田琉聖（2年）だ。初回は「雰囲気に飲まれ」3連打で3点を先制されたが、2回からゼロ行進。121球を投げ抜いた。今月5日の群馬大会準決勝で8回1死から打球が右目下を直撃し降板。それで