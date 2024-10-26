26日に都内で行われた映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」（熊切和嘉監督）の公開記念舞台挨拶に、アイドルグループ「日向坂46」の四期生が登壇。共演した俳優の八嶋智人（54）とのハプニングを明かした。この記事の写真を見る今作では、映画初出演にして演技初挑戦の四期生がメインキャストとして出演。東京を修学旅行で訪れた女子高校生を等身大で演じている。撮影のエピソードを聞かれた竹内希来里（18）は、担任教師役の八嶋の服