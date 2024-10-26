○ドジャース6x−3ヤンキース●＜現地時間10月25日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手（35）が現地時間25日、ヤンキースとのワールドシリーズ第1戦に「3番・一塁手」でフル出場。ワールドシリーズ史上初となる逆転サヨナラ満塁弾を放ち、初戦勝利に導いた。フリーマンは9月26日のパドレス戦、地区優勝を決めた本拠地レギュラーシーズン最終戦で右足首を捻挫。それでも負傷