【MIZUHO BLUE DREAM MATCH(女子)】(国立)日本 4-0(前半3-0)韓国<得点者>[日]北川ひかる(33分)、藤野あおば(34分)、田中美南(37分)、谷川萌々子(56分)主審:ヤン・シュティン副審:ウー・チャオリ、チャンタボン・プッタワン├なでしこJが国立で韓国撃破! パリ五輪8強から佐々木監督代行体制で再出発…北川、藤野、田中、谷川がゴール├約8年ぶりのなでしこJ指揮へ! 10.26国立開催の“日韓戦”は佐々木則夫女子委員長が監督代