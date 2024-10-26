[10.26 国際親善試合 日本女子 4-0 韓国女子]日本女子代表(なでしこジャパン)は26日に国立競技場で行われた「MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024」で韓国女子代表と対戦し、4-0で快勝した。前半32分にDF北川ひかるが右CKから先制点を挙げると、34分にMF藤野あおば、37分にFW田中美南が連続得点。後半11分には後半から出場したMF谷川萌々子がダメを押した。パリオリンピック後初となる公式戦は、佐々木則夫監督代行による暫定的な体