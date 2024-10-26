トランプとハリスでは、就任式の宣誓で使う聖書が異なるという（写真：SeventyFour／PIXTA）今回もまた激戦がつづくアメリカ大統領選挙ですが、どちらの候補が勝利しても就任式で必ず行うのが「聖書に手を置いての宣誓」。ですが、日本大学教授の松本佐保氏によれば、この宣誓で使う「聖書」は、じつはいつも同じものとは限らないそうです。「黒人バプティスト教会」に属するハリス氏と「カルヴァン派の長老派」のトランプ氏。ふた