全日本大学女子駅伝（２７日、弘進ゴムアスリートパーク発着）で初優勝を目指す拓大の主将・門脇奈穂（４年）は、最高の形で大黒柱にタスキをつなぐ覚悟だ。前回大会は１２位に沈むも、今大会に向けてはエース・不破聖衣来（４年）が復調。２年ぶりに最長区間の５区を走る。３区には準エースの新井沙希（３年）を投入し、攻めのオーダーを組んだ。２６日に宮城・仙台市内で行われた開会式後、本紙の取材に応じた門脇は「チーム