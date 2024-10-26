「スワンＳ・Ｇ２」（２６日、京都）松山騎乗の５番人気馬ダノンマッキンリー（牡３歳、栗東・藤原）が外枠をものともせず、直線一気の差し切り勝ち。ファルコンＳ以来となる重賞２勝目を飾った。タイムは１分２０秒５。首差の２着に６番人気のオフトレイルが入り、さらに首差の３着には１３番人気のトゥラヴェスーラが入って３連単８３万６０７０円と波乱の決着となった。３連勝中で１番人気に支持されたクランフォードは１３