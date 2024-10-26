Ｊリーグのトップパートナーである株式会社コナミデジタルエンタテインメントが提供するＪリーグ公認のモバイルゲーム「Ｊリーグクラブチャンピオンシップ」で、今夏の移籍選手を反映したＪ１、Ｊ２全４０クラブ、総勢６００人の選手カード「レギュラー２０２４ｖｏｌ．２」が２５日から登場した。「Ｊクラ」はＪリーグ公式のサッカーモバイルゲーム。２０２４シーズンのＪ１、Ｊ２全４０クラブに所属する選手の実名・実写カ