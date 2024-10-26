今月１７日に人気ロックバンド・ＲＡＤＷＩＭＰＳを脱退したギタリストの桑原彰が２６日、自身のインスタグラムを更新。すでに離婚していたことを公表した。桑原はインスタグラムで、アサイーボールの写真とともに「だからもうだいぶ前から独身だって！！」と告白。「不倫もう今はしてないですよ！！」と強調した。桑原は２０２１年、モデルの多屋来夢との不倫が報じられ、多屋は１８日に桑原との不倫を告白。直後の２３日に、