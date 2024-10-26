北海道警によると、26日早朝、北海道江別市の公園で若い男性が全裸で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。顔を含む上半身に複数のあざがあり、道警は事件に巻き込まれた可能性があるとみて調べている。