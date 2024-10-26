[10.26 J3第34節](タピスタ)※17:00開始主審:中井敏博<出場メンバー>[FC琉球]先発GK 35 東ジョンDF 3 森侑里DF 14 鈴木順也DF 17 増谷幸祐MF 6 岡澤昂星MF 8 岩渕良太MF 10 富所悠MF 18 平松昇MF 22 上原牧人MF 24 佐藤祐太FW 39 庵原篤人控えGK 1 六反勇治DF 15 荒木遼太DF 19 高安孝幸DF 41 鍵山慶司MF 5 武沢一翔FW 27 重松健太郎FW 89 高木大輔監督金鍾成[ヴァンラーレ八戸]先発GK 1 飯田雅浩DF 19 加藤慎太郎DF 20 蓑田