【J3第34節】(ニッパツ)YS横浜 0-2(前半0-1)松本<得点者>[松]菊井悠介2(11分、77分)<退場>[Y]大嶋春樹(7分)<警告>[Y]菊谷篤資(63分)、冨士田康人(86分)[松]米原秀亮(22分)、山本康裕(45分+2)、高井和馬(87分)主審:酒井達矢