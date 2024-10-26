【J3第34節】(ミクスタ)北九州 1-2(前半0-0)金沢<得点者>[北]乾貴哉(55分)[金]田口裕也(70分)、杉浦恭平(86分)<警告>[北]工藤孝太(30分)[金]大山啓輔(13分)、山本義道(66分)主審:山口隆平