【J2第36節】(藤枝サ)藤枝 2-3(前半2-1)千葉<得点者>[藤]浅倉廉(10分)、矢村健(25分)[千]横山暁之(41分)、小森飛絢(65分)、椿直起(78分)<警告>[藤]鈴木翔太(17分)、須藤大輔(62分)[千]品田愛斗(90分+1)主審:小屋幸栄