【J3第34節】(ロートF)奈良 2-2(前半0-1)讃岐<得点者>[奈]吉村弦(52分)、岡田優希(70分)[讃]長谷川隼(41分)、赤星魁麻(90分+2)<退場>[奈]生駒稀生(74分)<警告>[奈]生駒稀生2(31分、74分)、パトリック・グスタフソン(32分)、中島賢星(36分)、岡田優希(54分)[讃]宗近慧(62分)主審:西山貴生