【J2第36節】(ハワスタ)いわき 1-2(前半0-0)水戸<得点者>[い]谷村海那(75分)[水]草野侑己(50分)、中島大嘉(79分)<警告>[い]堂鼻起暉(13分)[水]飯泉涼矢(84分)主審:山下良美