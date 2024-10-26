ＮＨＫ大河ドラマ「光る君へ」（日曜・午後８時）に出演中のタレント・上地雄輔が２６日、自身のインスタグラムを更新し、共演者とのオフショットをアップした。上地はインスタグラムで「ういか、愛ちゃん、あっきー＃光る君へ３人ともメチャぁ〜クチャ良いやつで、とて〜も大好きな方々です宜しかったら今週もお楽しみくださいまへ」とつづり、ファーストサマーウイカ、見上愛、塩野瑛久とのオフショットを投稿。笑顔の