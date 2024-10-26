■MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024日本vs韓国（26日、東京・国立競技場）サッカー女子日本代表のなでしこジャパン（FIFAランキング7位）が韓国代表（同19位）と対戦し、4−0で勝利した。セットプレーから北川ひかる（27）のヘディング弾で先制、その2分後に藤野あおば（20）が追加点を奪い、エース・田中美南（30）もゴールを決め3−0と前半を折り返した。後半も代わって入った谷川萌々子（19）が4点目を決め、ダメを押した。今夏