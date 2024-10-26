大谷翔平 PHOTO:Getty Images PHOTO:Getty Images ＜2024年10月25日（金）（日本時間26日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 ニューヨーク・ヤンキース ＠ドジャー・スタジアム＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 チームメイトの劇的な一打に、思わず酔いしれた。 ドジャースの大谷翔平（30）はヤンキース