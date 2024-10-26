◆国際親善試合なでしこジャパン４―０韓国女子代表（２６日・国立）パリ五輪８強のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、パリ五輪後初の試合となる韓国女子代表戦４―０で勝利した。前半から、なでしこジャパンのゴールラッシュが光った。前半３２分、右ＣＫを得るとＭＦ長谷川唯のクロスをＤＦ北川ひかるが頭で合わせて先制点を奪った。さらに２分後、北川のプレスからのこぼれた球を、エリア内にいたＦＷ田中美