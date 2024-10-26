◇G2・スワンS（2024年10月26日京都芝1400メートル）26日のG2・スワンSは、ダノンマッキンリー（牡3＝藤原）が制し、重賞2勝目を挙げた。武豊が騎乗したオフトレイル（牡3＝吉村）は2着。道中は最後方からとなったが、直線で末脚爆発だ。メンバー最速の上がり3F33秒1で猛然と追い込んだが、勝ち馬にクビ差及ばなかった。鞍上は「折り合いに専念して前半はうまく運べた。この距離もいいし、いい決め手があるね」と話した