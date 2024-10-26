◆第６７回スワンＳ・Ｇ２（１０月２６日、京都・芝１４００メートル、良）＝１着馬にマイルＣＳへの優先出走権伝統の短距離重賞は１７頭で争われ、松山弘平騎手が騎乗した５番人気のダノンマッキンリー（牡３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）が、直線で外から豪快に伸びてＶ。今年のファルコンＳに続く重賞２勝目を挙げた。３歳馬のＶは１７年サングレーザー以来。勝ちタイムは１分２０秒５。２着は６番人気のオフトレイ