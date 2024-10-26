◆第１３回アルテミスＳ・Ｇ３（１０月２６日、東京・芝１６００メートル、良）２歳牝馬限定のＧ３は１１頭立てで争われ、３番人気でクリストフ・ルメール騎手騎乗のブラウンラチェット（美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）が、好位で進め、最後の直線では内ラチ沿いから抜け出して、デビュー２連勝で重賞初制覇を飾った。半兄フォーエバーヤングは、先日のジャパンダートクラシックなど国内外ダート重賞５勝を挙げる砂の活躍馬だが