山梨・笛吹市議選（２７日投開票）の最終日となった２６日、無所属で立候補したプロレスラーの佐藤嗣崇氏の応援にアジャコングが駆け付けた。佐藤氏はゼロワンの「火祭り２０２４」で優勝したプロレスラーで、拠点としている笛吹市の市議選に立候補している。同僚のプロレスラー、マット界関係者が連日応援入りしており、この日は石和温泉駅前での街頭演説にアジャコングが?降臨?。佐藤氏はレジェンドレスラーから熱烈な激励を