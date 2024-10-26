◆女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第２日（２６日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６５０ヤード、パー７２）首位と１打差２位から出たルーキーの馬場咲希（サントリー）は３バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７３と落とし、通算５アンダーで７打差２３位に後退した。「一日中リズムがつかめずという感じだった」と振り返った。１番パー５から１・５メートルのバーディーパットを沈め、好スタートを切った。だ