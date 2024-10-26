大相撲の秋巡業が２６日、広島市で行われた。小結・平戸海（境川）は関取同士の申し合い稽古に加えて、琴桜（佐渡ケ嶽）と豊昇龍（立浪）による大関同士の稽古にも途中参加。計１７番を取り、「出し切れた」と充実の表情で振り返った。土俵下で稽古を見守っていた横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜）からも直接、助言を受けた。「手の平が下を向いていて、引かれたら負けてしまう」と、相手を突く時の手の向きのアドバイスを受けたとい