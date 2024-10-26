奈良競輪のモーニング「オッズパーク杯」（F2）は27日に開幕。自転車競技の女子ナショナルチーム中長距離代表としてパリ五輪に出場した内野艶和（つやか、22＝福岡・120期）が昨年11月23〜25日の高松以来となる国内復帰戦に挑む。世界選手権から22日に帰国してのハードスケジュール。「練習は乗れることは乗れました。世界選はレベルが高かった」。世界との力の差を痛感したが、それもいい経験。「大きな大会は2月ぐらいまで