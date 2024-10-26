２０１１年にチャールズ国王の姪ザラと結婚した元ラグビーイングランド代表のマイク・ティンダルが、ロイヤルファミリーは人気ドラマ『ダウントン・アビー』のような暮らしはしていないと語っている。マイクは故エリザベス女王が、より「普通」の生活を楽しんでいたことを明かした。 【写真】笑顔で談笑する在りし日のエリザベス女王とメーガン妃 ジェームズ・ハスケル、アレックス・ペ