10月26日に開催された『MIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024』で、日本女子代表は韓国女子代表と国立競技場で対戦。４−０の快勝を飾った。32分にCKから北川ひかるのヘッド弾で先制したなでしこジャパンは、34分にもショートカウンターから藤野あおばのゴールで２点目を奪取。さらに、その３分後にも相手のミスを突いて田中美南のシュートで加点し、前半で３点をリードする。後半に入って56分にも、途中出場の谷川萌々子のダイレク