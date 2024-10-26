大雨の影響により、宮崎県延岡市で発生した土砂崩れ現場で、きょう未明、心肺停止状態の女性が発見され、死亡が確認された。延岡市浦城町では、23日未明に発生した土砂崩れで住宅1棟が土砂に埋まり、三輪弘美さん（56）と連絡が取れなくなっている。警察と消防、自衛隊の捜索が続けられ26日午前2時ごろ、土砂の中から心肺停止の状態の女性が発見され、病院で死亡が確認された。警察は、三輪さんとみて身元の確認を進めています。