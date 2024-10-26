過去5万本の記事より大反響だった話をピックアップ！（初公開2023年11月22日記事は取材時の状況）＊＊＊手の付けようがなかった不良が更生し、今では立派に活躍しているタレントの話が美談として紹介されることがあります。ただ、現実ではそううまくいかず、中高生時代に悪さをしていたときが全盛期で、実際に大人になると悲しい末路を辿っている場合も多くあります。今回話を聞いたのは、大手建設会社に勤める久能翔