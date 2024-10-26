Travis Japan Travis Japanが、12月4日にリリース2ndアルバム「VIIsual」（ビジュアル）の初回T盤、初回J盤の特典ディスクの詳細と通常盤ボーナストラックを発表した。【動画】10月28日21時から配信されるTravis Japan【2nd Anniversary YouTube LIVE】10月21日アルバムからの選考配信としてリリースした「Crazy Crazy」のミュージックビデオが話題のTravis Japan。形態は、初回T盤、初回J盤、通常盤、FC限定盤の４