米民主党のハリス副大統領（60）が南部テキサス州ヒューストンで開いた25日の選挙集会に、米著名歌手ビヨンセさんが登場した。「今こそ、米国が新しい歌を歌う時だ」と語りかけ、共和党のトランプ前大統領（78）と激しく競り合うハリス氏への投票を呼びかけた。【写真】黄金のシャベルに失望した街トランプ氏超えの成果、語らぬハリス氏出身地のヒューストンで開かれた集会で、登壇したビヨンセさんは、「私はセレブや政治家