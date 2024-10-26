「THE SECOND」初代王者のギャロップが、26日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」に出演。林健（46）毛利大亮（42）がプライベートについて語った。林、毛利が月亭八光に、なじみの店を紹介しながらトークを展開。苦節を乗り越え、結成16年目以上を対象にした大会で優勝した2人には、先輩芸人からも祝福ラッシュ。八光の父、月亭八方は「この年なって、漫才見て、こんな感動すると思わへんかった」と言い、お金をくれた