7人組グループ・なにわ男子の大西流星が26日までにグループの公式インスタグラムを更新。ハロウィンにちなんで人気アニメ・漫画『鬼滅の刃』のキャラクター・我妻善逸のコスプレを披露して反響を集めている。【写真あり】大西流星が本気のコスプレ！我妻善逸に変身同アカウントでは『なにわHALLOWEEN2024』としてなにわ男子のメンバーが日替わりでハロウィンの衣装を披露。昨日は高橋恭平はSWATのコスプレをアップし、こちらも