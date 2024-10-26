元EXILE 黒木啓司が、家族写真を育児日記として自身のInstagramにて公開している。 参考：黒木啓司、プールで子供と戯れる「可愛いが渋滞ですね」 黒木の妻・宮崎麗果が9月13日に第5子、通称「kailli」を出産。黒木はより慌ただしく、ワチャワチャとした家族写真を日々SNSにポストしている。 10月25日に投稿したのは、「kawaii特集」「育児日記」「子供達の成長日記」のキャプションでの子供たちの可愛い写真の数々