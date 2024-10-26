タイトルへの渇望を口にする横浜Ｍの植中＝Ｆ・マリノススポーツパーク７大会ぶりのファイナル進出へ、気鋭のストライカーが牙を研いでいる。Ｊ１横浜Ｍは２７日、天皇杯全日本選手権準決勝のＧ大阪戦（午後１時５分・パナスタ）に臨む。注目はカップ戦で９ゴールのＦＷ植中朝日（２２）。結果を残し続けるオリンピアンは「個人的にもタイトルを取ったことがない。ガンバもいいチームだけど、自分たちが強いときのサッカーを見せ