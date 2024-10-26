お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹（55）が26日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。「いつも見てる」というBSの番組を明かした。この日は、BSで番組を持つ飯尾、ケンドーコバヤシ、「ドランクドラゴン」塚地武雅が登場した。ケンコバの番組は、BS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」。全国のビジネスホテルを訪れ、その周辺の街を自由気ままに歩く。飯尾は「こ