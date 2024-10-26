機嫌よく遊んでいるかと思えば、急に泣き出したり…。振り回された挙句、結局大したことではなかったり。一人目だと戸惑うことも多く、外れることがあってもいいから、天気予報のように子どもの機嫌が事前に分かればなあ…。そう思うのは西野みや子(なあくんママ)(@miyakokko61)さんだけではないかもしれませんね。 ©miyakokko61 ©miyakokko61 ©miyakokko61 ©miyakokko61