神奈川県厚木市で道路の側溝のふた＝グレーチングを盗んだとして32歳の男が逮捕されました。周辺ではグレーチングが盗まれる被害が相次いでいて、警察が関連を調べています。警察によりますと、逮捕された佐藤祐輔容疑者はことし8月、元同僚の河野流輝容疑者と共謀し、厚木市の路上に設置されたグレーチング6枚、11万円相当を盗んだ疑いが持たれています。2人は元同僚で、職場の会社の車を使って犯行に及んだとみられ、調べに対し2