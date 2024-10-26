◇プロ野球 日本シリーズ 第1戦 DeNA-ソフトバンク(26日、横浜スタジアム)2024年の日本シリーズ開幕日を迎えました。ソフトバンクの公式X（旧Twitter）では26日、試合前の選手の様子を公開しています。その中で、ソフトバンク・山川穂高選手とDeNA・牧秀悟選手が握手をしている写真を公開。いつも通り早めに球場入りした山川選手のもとに牧選手が訪れたと明かされています。本文には合わせて「ともに素晴らしいシリーズにしましょ