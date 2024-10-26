グレープストーンは、｢Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈｣より『ミッキー&フレンズ /ショコラサンド｢見ぃつけたっ｣』を新発売。オリジナルイヤープレート単品やセットも数量限定で登場します。10月30日(水)~通販先行受付開始、11月1日(金)よりJR東京駅店･東京ばな奈ｓ(東京駅一番街内)などにて発売いたします。 東京ばな奈とディズニーがお届けするコレクション 今回は、