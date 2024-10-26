ロッテは２６日、吉田凌投手に来季契約を更新しない旨を通知したと発表した。本人は現役続行を希望しているという。吉田は、東海大相模から１５年ドラフト５位でオリックスに入団。２３年オフに戦力外を受け、今季はロッテと育成契約。５月３１日に支配下登録され、９試合で０勝０敗、防御率６・１７をマークしていた。