ファッションブランド「ロコンド」社長の田中裕輔氏（43）が、26日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）にVTR出演。ドジャース大谷翔平選手の「50本塁打、50盗塁」を達成したホームランボールのオークションの裏話を明かした。オークションへの入札の意向をいち早く明かしていた田中氏だが、同番組の取材に対し、「オークション第2位で落札できずです」と報告。田中氏が最後に入札した額は350万ドル（