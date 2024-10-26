救急車で救急搬送された軽症患者から選定療養費（７７００円）を徴収する取り組みを進めている三重県松阪市の救急医療の基幹３病院の検証結果がまとまり、２５日に市議会に報告された。取り組みが始まった６月から８月末までの３か月間で、３病院に搬送された患者（３７４９人、死者を含む）のうち、選定療養費を徴収された患者は７・４％（２７８人）だった。搬送された患者のうち、入院せずに帰宅した患者（２０５６人）に限