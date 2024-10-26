テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（48）が26日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）にゲスト出演。パーソナリティーを務める歌手の和田アキ子（74）と初共演を果たした。この日が初共演となった佐久間に和田は「思いのほかかわいいですよね」とコメント。和田は今月27日に行われる、同局開局70周年記念イベント「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）リスナー超感謝祭2024