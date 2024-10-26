ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部長が25日（日本時間26日）、ワールドシリーズ（WS）第1戦の試合前に会見を行ったが、佐々木朗希投手（千葉ロッテマリーンズ）に関する質問に対し、「今、それを本気で聞くのか」と憤りを見せる場面があった。米スポーツメディア『CLUTCH POINTS』などが伝えている。 ■「今それは重要じゃない」と憤慨 会見場に緊張感が漂った。WS第1