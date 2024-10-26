高校野球の秋季東海大会は26日、静岡市の草薙球場で準決勝があり、常葉大菊川（静岡1位）と大垣日大（岐阜1位）が決勝に進んだ。第77回秋季東海地区高校野球大会常葉大菊川―至学館六回表、常葉大菊川・町田の適時打で二塁走者今泉が生還し同点に追いつく。捕手井口=2024年10月26日午前11時24分、草薙、高原敦撮影来年3月にある選抜大会の東海地区の一般選考枠は「3」で、両校は出場が濃厚になった。選出されれば、ともに2